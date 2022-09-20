جعجع بعد لقائه السفير السعودي: الرياض جاهزة لدعم لبنان بشرط.. ولم نناقش اسم رئيس الجمهورية

2022/09/20 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى رئيس حزب القوات اللبناني، سمير جعجع، أن الحكومة السعودية مستعدة لدعم لبنان بشرط وجود رئيس للجمهورية وآخر للحكومة جديرين بالثقة، وذلك بعد لقائه سفير الرياض لدى بيروت، وليد البخاري، حسبما قال الثلاثاء

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