الاتحاد الوطني يكشف موعد إعلان مرشح الحزبين الكرديين لرئاسة الجمهورية

2022/09/20 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف نائب رئيس تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك هدايت طاهر، اليوم الثلاثاء، أن الحزبين الكرديين سيعلنان اسم مرشح رئاسة الجمهورية عندما يُفعل مجلس النواب.

وقال طاهر في تصريح صحفي، إنه “بالنسبة لملف رئاسة الجمهورية فاجتماعات الاتحاد الوطني والديمقراطي ايجابية وهنالك تقدم في هذه الاجتماعات نحو الحل”.

وأضاف ان “هذه الاجتماعات تأتي للالتفاف على ملف رئيس الجمهورية وهنالك ملفات اخرى عالقة بين الحزبين في ادارة الاقليم وقانون انتخابات الاقليم وملف محافظ كركوك ومناصب اخرى في الحكومة الاتحادية والمسائل المالية للسليمانية”.

وبين أن “هذه المسائل بالتأكيد جميعها ينبغي ان تكون باتفاق عام عليها وننتظر ان يكون هناك اتفاق استراتيجي حول هذه المواضيع”، مؤكداً أنه “عندما يفعل مجلس النواب ويعقد جلساته وتصل الأمور الى حسم منصب رئيس الجمهورية فيستم الاعلان في وقتها على اسم المرشح لهذا المنصب وليس هنالك اي مشكلة حول هذا الموضوع”.

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