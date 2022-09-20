2022/09/20 | 15:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام اليوم الثلاثاء، ان الكابينة الوزارية ستمضي خلال الايام المقبلة بعد حدوث انفراجة سياسية.

وقال سلام، ان “منصب رئاسة الجمهورية بحسب العرف السياسي هو من نصيب المكون الكردي وبالتالي يجب ان يكون هناك اتفاق بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.

وبشان اسماء المرشحين اوضح سلام ان “الاسماء يتم التحفظ عليها لغاية اللحظات الاخيرة خاصة فيما يتعلق بالمناصب الرئاسية حتى لا تكون عبارة عن ورقة محروقة وتتعرض للهجوم من قبل الاطراف المتنازعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي الكردستاني: انفراجة سياسية واضحة في الأيام القادمة للمضي بتشكيل الكابينة الوزارية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي الكردستاني: انفراجة سياسية واضحة في الأيام القادمة للمضي بتشكيل الكابينة الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).