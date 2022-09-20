آخر لحظة قبل

2022/09/20 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقذت يقظة سائق حافلة مدرسية في السعودية طفلة من التعرض للدهس بواسطة عربة نقل سارت مسرعة بجوار الحافلة التي توقف لإنزال الطلاب

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