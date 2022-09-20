2022/09/20 | 15:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت معلومات صحافية بأن سلسلة انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة في أحد المواقع العسكرية، في منطقة تل شنان بريف حمص الشرقي، دون تأكيد من مصدر رسمي.وبحسب وسائل اعلام فإن دوي أصوات الانفجارات استمر أكثر من ساعة ونصف الساعة في المكان، مؤكدة أن الخسائر اقتصرت على الماديات داخل المعسكر الواقع على مسافة 30 […]

ظهرت المقالة سوريا..



انفجارات في مستودع للأسلحة والذخائر بريف حمص الشرقي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. انفجارات في مستودع للأسلحة والذخائر بريف حمص الشرقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. انفجارات في مستودع للأسلحة والذخائر بريف حمص الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).