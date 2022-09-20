2022/09/20 | 15:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الغزي يؤكد الاهتمام بمشروعات إنشاء 15 مستشفى و4 مدن طبية » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 15:18

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