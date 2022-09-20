2022/09/20 | 15:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد شياع السوداني يجتمع بعدد من البرلمانيين ويعرض برنامج حكومته | نشرة اخبار الثالثة 2022/9/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: t7YQdJoJ2Qo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد شياع السوداني يجتمع بعدد من البرلمانيين ويعرض برنامج حكومته | نشرة اخبار الثالثة 2022/9/20) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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