2022/09/20 | 15:27 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشح "الإطار التنسيقي" لرئاسة الحكومة العراقية يشرح برنامجه لمجموعة من أعضاء البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/20 | 15:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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