النزاهة تحبط محاولتين للاستيلاء على 138 دونماً عائداً للدولة في البصرة

2022/09/20 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بإحباط عمليَّة نقل عقاراتٍ عائدةٍ ملكيَّتها للدولة في مُحافظة البصرة، مُبيّنةً قيامها بالمُحافظة على (138) دونماً من تلك العقارات.

وذكر بيان للنزاهة، تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة نفَّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين؛ بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّـتين تمكَّن خلالهما من إحباط مُحاولات الاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة من خلال التلاعب والتزوير"، لافتةً إلى أنَّ "أعمال المُتابعة والتدقيق والتحرِّي أسفرت عن المُحافظة على المال العام".

وأضافت أنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة، كشف عن محاولة التلاعب بعقارٍ تبلغ مساحته (93) دونماً، ونقل ملكيَّته لأحد الأشخاص بناءً عـلى قـرار تسـويةٍ مُزوَّرٍ وكـتابٍ صادرٍ عن مُديـريَّة التسجيل العقاري العامَّة"، مبينا أنَّ "الفريق الذي قام بتدقيق السجلات أثبت عائديَّة العقار إلى وزارة الماليَّة ومنع نقل ملكيَّته عبر التزوير".

وأوضحت أنَّ "الفريق تمكَّن في العمليَّة الثانية من ضبط تلاعبٍ بعقارٍ يقع في قضاء شط العرب تبلغ مساحته ( 45) دونماً"، مُنوِّهةً الى "قيام أحد الأشخاص بتقديم أوراقٍ مُزوَّرةٍ إلى دائرة عقارات الدولة ودائرة التسجيل العقاري في البصرة عن ملكيَّته للعقار، إلا أنَّ الفريق أكَّد، بعد التدقيق والاطلاع على قرارات التسوية، أنَّ العقار عائدٌ إلى وزارة الماليَّة، وقام بتثبيت ذلك في سجلات التسجيل العقاري العامَّة".

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