الأجواء الخريفية تداهم طقس العراق.. امطار حاضرة شمالاً خلال اليومين المقبلين

2022/09/20 | 15:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تشير التوقعات الجوية، اليوم الثلاثاء، الى دخول العراق في أجواء فصل الخريف وسقوط امطار خلال اليومين المقبلين في مناطق غرب وشمال البلاد.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح تابعته (بغداد اليوم)، إن "سحب الخريف في اجواء مدن البلاد كما ترصدها صور الاقمار الاصطناعية".

وأضاف أن "الامطار ستكون حاضرة على شكل زخات خفيفة في مناطق متفرقة من مدن كردستان ونينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى وربما الانبار والعاصمة بغداد يومي الاربعاء والخميس".

وأشار الى "ارتفاع معدلات الرطوبة في مدن الجنوب مستمر لغاية الجمعة مساء او ليلا".

وتابع أن "اجواء خريفية وانخفاض حرارة ستشهدها البلاد ابتداءً من يوم الخميس في شمال ووسط وغرب البلاد واعتبارا من الجمعة في مدن الجنوب".

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