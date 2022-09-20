الحنانة تستضيف والشارع يترقب.. الفتح يحدد موعد لقاء الصدر

2022/09/20 | 15:33 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن القيادي في تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الثلاثاء، موعد لقاء اللجنة الثلاثية بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة.

وقال الحياني إن “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وافق على لقاء اللجنة الثلاثية في الحنانة”، مبيناً أن اللقاء سيتم خلال اليومين المقبلين وستكون قبل انعقاد جلسة مجلس النواب والتي اجلت الى ٢٦ من الشهر الجاري”.

واضاف أن “البوادر الاولية تؤكد وجود انفراجة سياسية”، مشيرا الى ان “جلسة مجلس النواب اجلت ولا نتوقع حصول اي اجتماع مع السوداني اليوم في البرلمان”.

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