الاعلان عن اسماء المقبولين في مدارس الموهوبين

2022/09/20 | 15:33 - المصدر: وكالة خبر

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اعلنت وزارة التربية عن أسماء الطلبة المقبولين في “مدارس الموهوبين” ضمن الصف الأول المتوسط للعام الدراسي 2022 – 2023 .

وذكرت هيئة رعاية الموهوبين، حسب بيان للوزارة أن قبول الطلبة تم وفق الشروط والضوابط التي أقرتها الوزارة.

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