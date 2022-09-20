2022/09/20 | 15:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري العامَّة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحبط محاولتين للاستيلاء على 138 دونماً عائداً للدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحبط محاولتين للاستيلاء على 138 دونماً عائداً للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).