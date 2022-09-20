2022/09/20 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الأمين العام لسرايا السلام، ابو مصطفى الحميداوي، اليوم الثلاثاء، الاستعداد لحسم اي أمرٍ طارئ وبسرعة فائقة.

وقال الحميداوي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "سرايا السلام هي مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى المستويات العسكرية والعقائدية.".وأضاف، أن السرايا "تأتمر بامر الصدر القائد ولها طاعة مُبصرة لا نظير لها ، ان هذا الكم الهائل من مجــاهديها على اتم الاستعداد للدفاع عن الوطن والعقيــدة ومستعدة لحسم اي أمرٍ طارئ وبسرعة فائقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سرايا السلام تؤكد: مستعدون لحسم أي طارئ ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سرايا السلام تؤكد: مستعدون لحسم أي طارئ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).