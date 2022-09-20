2022/09/20 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قررت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة أعطاء الترخيص لـ (18) ناديا يسمح لها المشاركة في الدوري الممتاز في الموسم المقبل.والأندية المرخصة هي :”نفط الوسط, الشرطة, الحدود, النجف, الصناعة, الكرخ, الكهرباء, النفط, […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالاسماء..



لجنة التراخيص تعلن الاندية المرخصة المركز الخبري الوطني.

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