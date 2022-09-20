2022/09/20 | 15:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغزي يؤكد على الاهتمام بمشروعات قطاع الصحة التي تشمل بناء 15 مستشفى و 4 مدن طبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغزي يؤكد على الاهتمام بمشروعات قطاع الصحة التي تشمل بناء 15 مستشفى و 4 مدن طبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغزي يؤكد على الاهتمام بمشروعات قطاع الصحة التي تشمل بناء 15 مستشفى و 4 مدن طبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).