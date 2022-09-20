2022/09/20 | 16:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء، تفاصيل اجتماع مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني في مجلس النواب.وقال الحمامي إن “المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً مع عدد من النواب من مختلف الكتل السياسية، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: السوداني طرح رؤيته السياسية وبرنامجه الحكومي في مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: السوداني طرح رؤيته السياسية وبرنامجه الحكومي في مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).