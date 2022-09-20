وكالة ناسا تكشف عن وجود علامات وجود حياة على كوكب المريخ

2022/09/20 | 16:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عملية بحث أجرتها وكالة “ناسا”، عن علامات الحياة على كوكب المريخ عن بعض القرائن الواعدة حتى الآن، فقد تبين بعد الفحص والتحليل أن الصخور التي عثرت عليها مركبة طوَّافة تابعة لـ”ناسا”، تحتوي على “مركبات عضوية جديرة بمزيد من الفحص … Readmore

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