سرايا السلام تؤكد أنها بؤمرة السيد الصدر ومستعدة لأي طارئ للدفاع عن الوطن والعقيدة

2022/09/20 | 16:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت سرايا السلام، اليوم الثلاثاء، استعدادها لأي طارئ وبسرعة فائقة.

وقال مسؤول سرايا السلام من محافظة النجف الأشرف أبو مصطفى الحميداوي، في بيان تلقته الوكالة المركزية وتابعته “خبر برس” (واخ)، إن “سرايا السلام مؤسسة عسكرية مجهزة بأعلى المستويات العسكرية والعقائدية، تأتمر بأمر الصدر القائد ولها طاعة مُبصرة لا نظير لها”.

وأضاف أن “هذا الكم الهائل من مجاهديها على أتم الاستعداد للدفاع عن الوطن والعقيدة ،ومستعدة لحسم أي أمرٍ طارئ وبسرعة فائقة”.

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