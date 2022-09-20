الأمانة العامة تعلن قرب انتهاء أعمال تأهيل ساحة الحسنين في بغداد

2022/09/20 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قرب انتهاء أعمال تأهيل ساحة الحسنين في بغداد.وقال مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، وعضو مجلس ادارة صندوق المبادرة المجتمعية ( تمكين ) التابع للبنك المركزي أشرف الدهان، في بيان،إنه” تم قرب انتهاء اعمال تأهيل ساحة الحسنين في العاصمة بغداد”.وأضاف أن” اعمال التأهيل انطلقت قبل مدة قصيرة وبمشاركة الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة والبنك المركزي العراقي وامانة بغداد ورابطة المصارف العراقية، مشيرا الى ان” حملة تاهيل الساحة المذكورة تاتي ضمن حملات تأهيل ستشهدها مناطق اخرى بهدف اظهار الوجه الحضاري المشرق للعاصمة بغداد”.واكد ان” هناك توجيها من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بأهمية مراعاة الجودة في العمل فضلا عن الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجازه”.

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