غوتيريش: التوترات في العراق تهدد الاستقرار

2022/09/20 | 16:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن التوترات في العراق تهدد الاستقرار.وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "التوترات التي شهدها العراق تهدد استقراره".وأضاف غوتيريش إن "عالمنا في ورطة كبيرة والانقسامات تزداد عمقا والانقسامات الجيوسياسية تقوض مجلس الأمن والقانون الدولي".وتابع إنه "نتيجة استعار أزمة غلاء المعيشة وانهيار الثقة وتزايد اللامساواة يلوح في الأفق شتاء من السخط العالمي".

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