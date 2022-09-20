وزير الداخلية يمنح الضباط قدماً لمدة ستة أشهر والمنتسبين سنتين

2022/09/20 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منح وزير الداخلية عثمان الغانمي،

اليوم الثلاثاء، قدما لضباط ومنتسبي

الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الغانمي منح الضباط قدماً

لمدة ستة أشهر، وسنتين لمنتسبي

الوزارة".

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