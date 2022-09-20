زيدان والسفيرة الأمريكية يبحثان دعاوى الشركات النفطية في المحكمة التجارية

2022/09/20 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق

زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه

سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في

العراق آلينا رومانوسكي معها متابعة

دعاوى الشركات النفطية في المحكمة

التجارية.

وذكر إعلام القضاء

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