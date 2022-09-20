نوبة قلبية تودي بحياة ضابط برتبة عقيد في وزارة الدفاع

2022/09/20 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

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نوبة قلبية تودي بحياة ضابط برتبة عقيد مهندس طيار تم نقله من الدوام الرسمي داخل مقر قيادة القوة الجوية الى الطبابة العسكرية وفارق الحياة

يتبع ..

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