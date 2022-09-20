2022/09/20 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوتيريش: التوصل الى اتفاق نووي مع إيران ما زال بعيد المنال

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