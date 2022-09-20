حدث بالفعل في إسرائيل.. ابتكار مشمش أسود و

2022/09/20 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل عائلة بن دور، في مزرعتها الواقعة في شمال إسرائيل، منذ عقود على تطوير فاكهة مهجنة من "المشمش الأسود" و"برقوق الرمان"، في عملية تقول إنها تقدّم مذاقا فريدا وقد تساعد على مواجهة التغير المناخي.

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