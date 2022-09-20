توجيه من مجلس وكلاء الأمن الوطني

2022/09/20 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

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مجلس وكلاء الأمن الوطني يوجه بتشكيل لجنة مشتركة من الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة لوضع سياسة أمنية وفقا لمصالح العراق عند عقد الاتفاقيات الثنائية

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