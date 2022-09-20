بدء ضخ وجبات السلة الغذائية في مخازن الديوانية

2022/09/20 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، عن بدء ضخ وجبات السلة الغذائية في مخازن فرع غذائية الديوانية.

وذكرت الشركة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تم استلام مادة زيت الطعام (500 كارتون) ومادة العدس (46 طناً) ومادة معجون طماطم (113طناً)".

وأكدت أنه "تم تجهيز بقية مراكزها بمادة معجون الطماطم وحسب الجدول الذي ستكون فيه آليات الاستلام التدريجي الذي ترفدهم بها الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المركزية".

هذا وطالب مواطنون في محافظة الديوانية وزارة التجارة "بالاستمرار بتجهيز الاسواق المحلية لمادتي الزيت والسكر من تلك المواد الضرورية ذات الجودة لموائد الطعام اليومية التي لها الفائدة والضرورة لحياتهم".

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