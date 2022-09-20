السوداني يعلق أوراق برنامجه على جدار البرلمان للحصول على التحشيد النيابي لتمريره

2022/09/20 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع الكتل السياسية مع مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع السوداني، مبينا ان السوداني طرح برنامجه الحكومة بشكل مقتضب ورؤيته المستقبلية لإدارة الحكم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان " الاجتماع حصل بعد دعوة قدمت للسوداني من نواب يمثلون كتلاً مختلفة، وقد كان تداولياً للوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة".واضاف ان عدد الحاضرين في الاجتماع تجاوز الـ60 نائباً من مختلف الكتل السياسية، حيث تطرقوا إلى قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، وكذلك الأفكار والمقترحات التي كانت تصب في اختصاص تفعيل الاقتصاد المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة.واشار الى ان "الاجتماع شهد بحث تفعيل الآليات والبرامج والخطط المتعلقة بتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر ومتابعة أوضاع المحافظات الأكثر فقراً". واوضح ان " السوداني قدم صورة عن آخر تطورات الوضع السياسي والمفاوضات والاتفاقات الجارية، والتي تؤكد على التواصل مع الجميع واعتماد الحوار والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية".وبحسب المصدر فان "السوداني بين ملامح برنامجه الوزاري، واستعرض بعض الرؤى والأفكار المتعلقة بطبيعة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة والتي يفترض أن تكون علاقة تكاملية وتضامنية تواجه التحديات بروح إيجابية مسؤولة".

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