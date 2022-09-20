شنيشل يبعد عدد من اللاعبين البارزين عن تشكيلة المنتخب.. لهذه الأسباب

2022/09/20 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، راضي شنيشل، اليوم الثلاثاء، سبب إبعاد عدد من اللاعبين البارزين، واقتصاره على اختيار 23 لاعبا للمشاركة ببطولة الأردن الرباعية.

وقال شنيشل في تصريحات صحفية، إن “إبعاد اللاعبين البارزين ليس فنياً، بل لعدم الجاهزية، وأبحث عن اللاعب الأكثر جاهزية، لاسيما وأن الدوري العراقي متوقف منذ مدة”.

وأضاف أن “هناك عناصر جيدة جداً تستحق تمثيل المنتخب، وأنا بحاجة لهم، لكنهم غير جاهزين في الوقت الحالي”، مشددا على أن “الجاهز بدنيا وفنيا أفضل من لاعب أكثر تميزا، لكنه مبتعد عن اللعب منذ مدة”.

وأوضح “كنت أتمنى أن يكون اللاعب علي فائز ضمن خياراتي، كونه يمتلك إمكانات عالية وقائد داخل الملعب، إلا أنه غير جاهز في الوقت الحالي”.

وواصل “كنت آمل أن يكون لاعبو المنتخب المحترفون في أوربا ضمن القائمة، مثل زيدان إقبال وعلي الحمادي وكاردو صديق ومهند جعاز، إلا أنه تعذر انضمامهم لأسباب مختلفة، ناهيك عن إصابة بعض لاعبينا المحليين البارزين”.



وختم بالقول “لو كان الفريق متكاملا بنجومه لكان الحال أفضل، لكن مع ذلك لدينا لاعبون مميزون تم انتقاؤهم بشكل جيد، ونأمل أن نحقق معهم نتيجة طيبة تليق بالكرة العراقية في بطولة الأردن الدولية”.

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