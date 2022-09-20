الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد أن استمرار التوترات بالعراق تهدد الإستقرار

2022/09/20 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، إن التوترات في العراق تهدّد الاستقرار.

وحذّر غوتيريش، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أزمة في توفير السلع الغذائية العام المقبل.

مشيراً إلى انه “يلوح في الأفق شتاء من السخط العالمي في ظل أستمرار أزمة غلاء المعيشة وأنهيار الثقة وتزايد اللامساواة”.

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