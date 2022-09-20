2022/09/20 | 17:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة المركز الخبري الوطني.

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