الكشف عن تفاصيل اجتماع مرشح رئاسة الوزراء وأعضاء البرلمان (صور)

2022/09/20 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مرشح رئاسة الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء في

مجلس النواب، ملامح برنامجه الوزاري،

بالإضافة إلى آخر تطورات الوضع السياسي

والمفاوضات والاتفاقات الجارية.

وقال مكتب السوداني في

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