الأمم المتحدة: التوتر في العراق يهدد الاستقرار.. العالم في ورطة

2022/09/20 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الأمين العام للأمم المتحدة،

أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، أن

التوترات في العراق تهدد الاستقرار،

فيما أشار إلى أن العالم حالياً في ورطة

كبيرة والانقسامات تزداد عمقاً.

وقال غوتيريس، خلال افتتاح

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