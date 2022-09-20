2022/09/20 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة

الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن إحباط

عمليَّة نقل عقاراتٍ عائدةٍ ملكيَّتها

للدولة في مُحافظة البصرة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "فريق عمل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولتين للاستيلاء على أراضي عائدة للدولة في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولتين للاستيلاء على أراضي عائدة للدولة في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).