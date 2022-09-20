2022/09/20 | 17:29 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة تطلب تسهيل عمل المصارف التركية في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/20 | 17:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تطلب تسهيل عمل المصارف التركية في العراق) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تطلب تسهيل عمل المصارف التركية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).