شاهد بالفيديو.. موافقة مقتدى الصدر على السوداني لتشكيل الحكومة ضمنياً يثير الجدل في استديو من بغداد!

2022/09/20 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: HofPNLjNu84

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