محمد شياع السوداني يصدر بياناً بعد اجتماعه مع عشرات النواب

2022/09/20 | 17:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف مكتب مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الحكومة محمد شياع السوداني، الثلاثاء، ملخص اجتماع الأخير مع العشرات من أعضاء مجلس النواب العراقي داخل مبنى البرلمان بالمنطقة الخضراء ببغداد.

وقال المكتب في بيان، إن “الاجتماع جرى بناء على دعوة قدمت للسوداني من نواب يمثلون كتلاً مختلفة، وقد كان تداولياً للوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة”.

وأوضح، أن “عدد الحاضرين في الاجتماع تجاوز الـ60 نائباً من مختلف الكتل السياسية، حيث تطرقوا إلى قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، وكذلك الأفكار والمقترحات التي كانت تصب في اختصاص تفعيل الاقتصاد المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة”.

وأضاف، كما “شهد الاجتماع بحث تفعيل الآليات والبرامج والخطط المتعلقة بتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر ومتابعة أوضاع المحافظات الأكثر فقراً”.

وقدّم السوداني، وفق البيان، “صورة عن آخر تطورات الوضع السياسي والمفاوضات والاتفاقات الجارية، والتي تؤكد على التواصل مع الجميع واعتماد الحوار والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية”.

وبيّن السوداني، “ملامح برنامجه الوزاري، واستعرض بعض الرؤى والأفكار المتعلقة بطبيعة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة والتي يفترض أن تكون علاقة تكاملية وتضامنية تواجه التحديات بروح إيجابية مسؤولة”.

واختتم البيان بالقول إن “الانطباع لدى النواب (ينتمون لكتل سياسية مختلفة) ايجابي واعتبروا الاجتماع مؤشر على مبدأ المسؤولية المشتركة”.

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