2022/09/20 | 17:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء 09/20/2022، ان التوترات في...

ظهرت المقالة غوتيريش: التوترات بالعراق تهدد الاستقرار..



والاتفاق النووي مع إيران بعيد المنال أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غوتيريش: التوترات بالعراق تهدد الاستقرار.. والاتفاق النووي مع إيران بعيد المنال) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غوتيريش: التوترات بالعراق تهدد الاستقرار.. والاتفاق النووي مع إيران بعيد المنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).