2022/09/20 | 17:35 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | يروح فاسـ,ـد اسود.. يجي فاسـ,ـد ابيض | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nlZk7_FVxfQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | يروح فاسـ,ـد اسود.. يجي فاسـ,ـد ابيض | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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