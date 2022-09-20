مقتل 5 أشخاص على يد قوات الأمن الإيرانية خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني

2022/09/20 | 17:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي خمسة أشخاص مصرعهم على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي أشعلها مصرع محساء أميني التي كانت محتجزة لدى الشرطة، بحسب مرصد حقوق الإنسان.

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