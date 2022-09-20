استفتاء في دونيتسك ولوغانسك للانضمام إلى روسيا.. ولافروف: الأمر متروك لهم

2022/09/20 | 18:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء،الثلاثاء، عن مسؤولين محليين أن «الانفصاليين في جمهورية دونيتسك الشعبية بشرق أوكرانيا، سيجرون استفتاء في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر/ أيلول على الانضمام لروسيا».واتفق القادة الانفصاليون المدعومون من روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين اعترف بهما بوتين دولتين مستقلتين قبل العملية العسكرية في أوكرانيا مباشرة، الاثنين، على خطط متزامنة للتصويت على الانضمام إلى موسكو.وقالت جمهورية لوغانسك الشعبية الانفصالية أيضاً،الثلاثاء، إنها «تعتزم إجراء استفتاء على الانضمام لروسيا في التوقيت نفسه».وطلب مسؤولون في منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرة روسيا، إجراء استفتاء على الانضمام إلى موسكو.من جهته أوضح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الأمر متروك لسكان المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في أوكرانيا، إذا أرادوا إجراء استفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا.وجاء ذلك في تصريحات للتلفزيون الحكومي رداً على سؤال عن تحركات منسقة يقوم بها الانفصاليون المدعومون من روسيا في أوكرانيا، للتصويت على الانضمام إلى موسكو.وكان ديمتري ميدفيديف، الذي شغل منصب الرئيس في روسيا من عام 2008 إلى 2012، ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن «مثل هذه الاستفتاءات ستغير مسار التاريخ الروسي وتتيح للكرملين المزيد من الخيارات للدفاع عما قال إنه سيصبح أرضاً روسية».وأوضح في منشور على «تليغرام»، أن «التعدي على الأراضي الروسية جريمة تسمح باستخدام جميع قوات الدفاع عن النفس».وأضاف أن «هذا هو سبب الخوف من هذه الاستفتاءات في كييف والغرب».

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