2022/09/20 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، نظيره الإسباني بيدرو كاستيون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ، إنه “جرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق وإسبانيا وعموم دول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.

واستعرض الجانبان جهود العراق في مكافحة الإرهاب وملاحقة فلوله، وأهمية توطيد التعاون الأمني مع دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تقدم المساعدة للقوات الأمنية العراقية في مجال المشورة والتدريب، وشهد اللقاء كذلك التأكيد على التعاون في المجال الاقتصادي ولاسيما في مجال الطاقة البديلة.

وشهد الاجتماع التأكيد على أهمية البرامج الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة العراقية، وسعيها الإيجابي لتأمين التنمية المستدامة، وبما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في العراق والمنطقة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وصل، عصر اليوم الثلاثاء، لمبنى الأمم المتحدة لحضور افتتاح أعمال الجمعية العمومية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي نظيره الإسباني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي نظيره الإسباني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).