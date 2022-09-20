الخزعلي: نطالب بإجراء تحقيق فوري وعاجل بحادثة استشهاد الشابة زينب عصام

2022/09/20 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالب الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق فوري وعاجل بحادثة استشهاد الشابة زينب عصام.

ادناه نص بيان الخزعلي:

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