مكتب السوداني يكشف تفاصيل اجتماعه بعدد من النواب بشأن برنامجه الحكومي

2022/09/20 | 18:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مكتب مرشح الإطار محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماعه بعدد من النواب بشأن برنامجه الحكومي.

وقال المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الاجتماع تم بناء على دعوة عدد من النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة، وُجهت للسوداني للتداول بمجريات الأحداث والوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة".

وبين ان "عدد الحاضرين في الاجتماع تجاوز 60 نائباً من مختلف الكتل، حيث تطرقوا إلى قضايا مهمة تتعلّق بالجوانب الخدمية والمعيشية التي تواجه المواطنين، وكذلك الأفكار والمقترحات التي كانت تصب على تفعيل الاقتصاد المتمثلة بالصناعة والزراعة والسياحة".

وأشار المكتب إلى أن "الاجتماع شهد التباحث بتفعيل الآليات والبرامج والخطط المتعلقة بتوفير فرص العمل ومعالجة الفقر ومتابعة أوضاع المحافظات الأكثر فقراً".واضاف "السوداني قدم صورة عن آخر تطورات الوضع السياسي والمفاوضات والاتفاقيات الجارية، والتي تؤكد على التواصل مع الجميع واعتماد الحوار والمضي بإكمال الاستحقاقات الدستورية".

وتابع ان "السوداني بين خلال الاجتماع ملامح برنامجه الوزاري، واستعرض بعض الرؤى والأفكار المتعلقة بطبيعة العلاقة بين مجلس النواب والحكومة المقبلة والتي يفترض أن تكون علاقة تكاملية وتضامنية تواجه التحديات بروح إيجابية مسؤولة".

وأكد المكتب أن "النواب الذين حضروا الاجتماع كان انطباعهم ايجابياً واعتبروا الاجتماع مؤشراً على مبدأ المسؤولية المشتركة".

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