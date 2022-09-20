2022/09/20 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،

اليوم الثلاثاء، على ضرورة محاسبة

الإرهابيين المتواجدين في مخيم الهول

السوري.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن

القومي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "مستشا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الأمن القومي يؤكد ضرورة محاسبة الإرهابيين في مخيم الهول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الأمن القومي يؤكد ضرورة محاسبة الإرهابيين في مخيم الهول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).