مباحثات بين رئيس البرلمان ورئيسي النزاهة والرقابة المالية

2022/09/20 | 18:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الثلاثاء، مع رئيسي هيئة النزاهة

وديوان الرقابة المالية الاتحادي، آلية

عمل المؤسستين الرقابيتين، ودورهما في

مكافحة الفساد الإداري والمالي.

وقال مكتب الحلبوسي

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