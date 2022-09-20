القوة الجوية يقترب كثيراً من انجاز ملف الديون ويطمئن جماهيره بشأن ملف التراخيص

2022/09/20 | 18:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق نادي القوة الجوية الرياضي، على مسألة عدم حصوله على نظام التراخيص الذي اشترطه الاتحاد العراقي لكرة القدم على الأندية المشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وقال مدير إعلام النادي ضياء حسين، إن “نادي القوة الجوية اقترب كثيراً من إنجاز ملف الديون، بتسديد مستحقات عدد من المدربين واللاعب محمد سنجاري”.

وأضاف ان “وزارة الدفاع رصدت الأموال اللازمة في حساب نادي القوة الجوية، لكن الصكوك تحتاج إلى توقيع الهيئة الإدارية”، لافتاً إلى إن “ضبابية المشهد الإداري في الصقور تعرقل ملف تسوية الديون”.

يذكر أن لجنة التراخيص قررت عدم منح الرخصة لأندية القوة الجوية والطلبة والديوانية وسامراء.

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