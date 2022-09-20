"ذعر" الانفصاليبن.. استفتاءات عاجلة بعد انتصارات الجيش الأوكراني

2022/09/20 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مسؤولون موالون لروسيا في "الجمهوريتين" الانفصاليتين بمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا، وفي خيرسون في جنوب البلاد، إلى إجراء استفتاءات عاجلة للانضمام إلى روسيا، "ما يشير بوضوح إلى حالة الذعر" بعد المكاسب الأخيرة للجيش الأوكراني، وفق واشنطن بوست

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