كتلة نيابية تدرس فصل أحد نوابها بعد حضوره اجتماع السوداني

2022/09/20 | 19:13 - المصدر: بغداد اليوم

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كتلة امتداد النيابية تدرس فصل النائب (حميد الشبلاوي) من عضويتها، على خلفية حضوره الاجتماع التداولي المشترك الذي عقد اليوم الثلاثاء داخل مبنى البرلمان لمجموعة من نواب مع مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني

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